SUZUKI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SUZUKI liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUZUKI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 78.45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 60.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SUZUKI mit einem Umsatz von insgesamt 12.05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31.39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch