Suzuki Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suzuki Motor hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 95.17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzuki Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 52.88 JPY in den Büchern gestanden.

Suzuki Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’705.77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’397.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch