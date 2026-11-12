Suzuki Motor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzuki Motor hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.91 USD gegenüber 1.28 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.17 Prozent auf 10.76 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch