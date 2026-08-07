Suzuki Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suzuki Motor lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.46 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.70 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 9.67 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch