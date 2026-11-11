Suzuki Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suzuki Motor hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 47.05 JPY erwirtschaftet worden.

Suzuki Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’713.48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’466.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch