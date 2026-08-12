SUZUKI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SUZUKI gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 53.12 JPY gegenüber 49.86 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUZUKI einen Umsatz von 8.79 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 261.13 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUZUKI 192.37 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33.32 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch