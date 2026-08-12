|
12.08.2026 06:37:00
SUZUKI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SUZUKI gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 53.12 JPY gegenüber 49.86 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUZUKI einen Umsatz von 8.79 Milliarden JPY eingefahren.
In Sachen EPS wurden 261.13 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUZUKI 192.37 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33.32 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.