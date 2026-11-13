Suzuken stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzuken hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 71.08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzuken noch ein Gewinn pro Aktie von 87.73 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Suzuken mit einem Umsatz von insgesamt 652.06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 626.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch