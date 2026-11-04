SUZUDEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SUZUDEN hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 66.61 JPY, nach 30.62 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 17.32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch