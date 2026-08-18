Suzhou West Deane New Power Electric A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suzhou West Deane New Power Electric A hat am 15.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Suzhou West Deane New Power Electric A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.430 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 654.8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 684.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch