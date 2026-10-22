Suzhou West Deane New Power Electric A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suzhou West Deane New Power Electric A hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.45 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.460 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 723.4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou West Deane New Power Electric A 701.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch