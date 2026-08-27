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27.08.2026 06:37:00
Suzhou Veichi Electric A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Suzhou Veichi Electric A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Veichi Electric A 0.400 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 598.1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 510.3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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