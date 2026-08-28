Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 CNY je Aktie generiert.

Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247.5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 230.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch