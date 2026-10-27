Suzhou TZTEK Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suzhou TZTEK Technology A präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Suzhou TZTEK Technology A im vergangenen Quartal 598.5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou TZTEK Technology A 380.1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch