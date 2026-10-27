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27.10.2026 06:37:00
Suzhou TZTEK Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Suzhou TZTEK Technology A präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Suzhou TZTEK Technology A im vergangenen Quartal 598.5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou TZTEK Technology A 380.1 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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