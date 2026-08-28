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28.08.2026 06:37:00
Suzhou Shihua New Material Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suzhou Shihua New Material Technology A äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Shihua New Material Technology A 0.410 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Suzhou Shihua New Material Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163.2 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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