Suzhou Shihua New Material Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Shihua New Material Technology A lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Shihua New Material Technology A 0.460 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 52.02 Prozent zurück. Hier wurden 148.1 Millionen CNY gegenüber 308.7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch