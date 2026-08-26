Suzhou Secote Precision Electronic A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suzhou Secote Precision Electronic A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.17 CNY gegenüber 0.080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Suzhou Secote Precision Electronic A 755.6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 643.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch