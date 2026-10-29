Suzhou Secote Precision Electronic A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Secote Precision Electronic A lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.95 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.770 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.32 Milliarden CNY gegenüber 1.16 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch