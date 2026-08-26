Suzhou Recodeal Interconnect System A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Recodeal Interconnect System A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.29 Prozent auf 796.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 763.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch