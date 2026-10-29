Suzhou Recodeal Interconnect System A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suzhou Recodeal Interconnect System A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou Recodeal Interconnect System A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.260 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Suzhou Recodeal Interconnect System A mit einem Umsatz von insgesamt 926.1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 796.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 16.28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch