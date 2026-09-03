|
03.09.2026 06:37:00
Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.44 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A ein EPS von -0.030 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13.74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 135.7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 157.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.