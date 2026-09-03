Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.44 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A ein EPS von -0.030 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13.74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 135.7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 157.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch