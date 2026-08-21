Suzhou Oriental Semiconductor Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suzhou Oriental Semiconductor Company hat am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.82 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.170 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Suzhou Oriental Semiconductor Company mit einem Umsatz von insgesamt 456.7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 37.16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch