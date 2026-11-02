Suzhou Novoprotein Scientific A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Novoprotein Scientific A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.27 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 46.2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39.8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch