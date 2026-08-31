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31.08.2026 06:37:00
Suzhou New District Hi-tech Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Suzhou New District Hi-tech Industrial hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0.32 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou New District Hi-tech Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 845.5 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 21.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzhou New District Hi-tech Industrial 1.07 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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