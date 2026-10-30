Suzhou New District Hi-tech Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou New District Hi-tech Industrial präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou New District Hi-tech Industrial 0.070 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 58.75 Prozent auf 862.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou New District Hi-tech Industrial 2.09 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch