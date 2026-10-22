Suzhou Longjie Special Fiber A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suzhou Longjie Special Fiber A veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Suzhou Longjie Special Fiber A ein EPS von 0.100 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Suzhou Longjie Special Fiber A mit einem Umsatz von insgesamt 658.6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 444.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 48.24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch