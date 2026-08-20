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20.08.2026 06:37:00
Suzhou Longjie Special Fiber A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suzhou Longjie Special Fiber A äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Suzhou Longjie Special Fiber A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 575.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 390.7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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