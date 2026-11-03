Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 245.6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 246.1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch