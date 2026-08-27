Suzhou Jinhong Gas A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suzhou Jinhong Gas A gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Jinhong Gas A 0.080 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 691.4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 810.1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch