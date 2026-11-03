Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 CNY gegenüber 0.040 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 160.7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 194.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch