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27.08.2026 06:37:00
Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0.02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A 0.030 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.76 Prozent auf 189.6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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