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03.09.2026 06:37:00
Suzhou Everbright Photonics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Suzhou Everbright Photonics A hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0.15 CNY gegenüber 0.090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou Everbright Photonics A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 117.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 261.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 119.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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