Suzhou Convert Semiconductor A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Convert Semiconductor A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.22 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.280 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66.2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96.2 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch