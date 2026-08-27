Suzhou Chunqiu Electronic Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suzhou Chunqiu Electronic Technology A hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.09 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1.06 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch