Suzhou Centec Communications A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suzhou Centec Communications A lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 422.3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suzhou Centec Communications A einen Umsatz von 285.0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch