Suzano retire 11,75 millions de tonnes de CO2e de l'atmosphère en 2019

SÃO PAULO, 6 juin 2020 /PRNewswire/ -- Suzano, la référence mondiale en production de bioproduits à base d'eucalyptus plantés, annonce son premier Inventaire de gaz à effet de serre avec des données consolidées après la fusion qui a donné naissance à la nouvelle société. Le résultat des émissions et de l'élimination des gaz à effet de serre a généré un bilan positif de 11,75 millions de tonnes d'équivalent en CO 2 pour le climat en 2019. Autrement dit, la société a éliminé près de 12 millions de tonnes de CO 2e de l'atmosphère en 2019.

L'inventaire de Suzano montre que la société a capturé l'équivalent de 15,48 millions de tonnes de CO 2e de sa base forestière qui est constituée de zones plantées et de zones de conservation. Ce nombre est quatre fois supérieur aux émissions enregistrées au cours de la même période, qui s'élevaient à 3,72 millions de tonnes de CO 2 . Ces données d'élimination et d'émission peuvent varier chaque année en fonction du volume d'eucalyptus planté et récolté, de la croissance des forêts indigènes, du volume de production de l'usine et du volume de produit livré à nos clients.

Des études indiquent qu'environ 12 millions de tonnes de CO 2e , sur un total de 15,48 millions de tonnes de CO 2e , ont été retirées de l'atmosphère grâce à l'importante superficie plantée de la société. Ce nombre reflète à la fois la quantité de forêts d'eucalyptus sur pied et le volume de bois récolté, qui était inférieur en 2019. Les forêts indigènes, d'autre part, ont contribué à retirer 3,34 millions de tonnes de CO 2e. Ce nombre est positif car les forêts indigènes évoluent vers des stades plus avancés. La base forestière de Suzano est composée d'environ 1,3 million d'hectares de zones plantées et de 900 000 hectares de zones préservées.

« L'année dernière, nous avons capturé beaucoup plus de carbone de l'atmosphère que nous n'en avons émis, et nous continuerons sur cette lancée comme nous l'avons annoncé publiquement dans nos objectifs à long terme », a déclaré Cristiano Resende, directeur de la durabilité chez Suzano.

L'un des objectifs de Suzano est d'éliminer 40 millions de tonnes de CO 2e de l'atmosphère d'ici 2030. La société compte également réduire de 15 % les émissions spécifiques de ses opérations au cours des dix prochaines années. Grâce à ces mesures, elle compte être encore plus positive pour le climat et contribuer aux facteurs qui causent les changements climatiques.

Le calcul des impacts causés en utilisant l'inventaire permet d'identifier les opportunités et de définir les stratégies futures. Les calculs présentés dans le rapport ont été faits conjointement avec le cabinet de conseil Plantar Carbon et ont été audités par Bureau Veritas.

PLANIN – Agence RP de Suzano

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes – www.planin.com

E-mail: suzano@planin.com - Téléphone: +55 (11) 2138-8940