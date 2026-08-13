Suyog Telematics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suyog Telematics präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Suyog Telematics ein EPS von 15.49 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 709.5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 545.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch