Suven Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suven Pharmaceuticals hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.94 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.56 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.77 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.ch