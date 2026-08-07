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07.08.2026 06:37:00
Suven Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suven Pharmaceuticals gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.63 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1.28 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23.13 Prozent auf 4.22 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0.433 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4.40 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.ch
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