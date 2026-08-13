Sutro Biopharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sutro Biopharma hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.400 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sutro Biopharma in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 84.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.8 Millionen USD im Vergleich zu 63.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch