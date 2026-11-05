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05.11.2026 19:06:36
Sustainable Real Estate Switzerland nimmt Kapitalerhöhung in Angriff
Zürich (awp) - Der Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland hat zwei Liegenschaften in St. Gallen und Dübendorf für insgesamt rund 17 Millionen Franken erworben. Zudem hat der Fonds den Zuschlag für den Kauf einer weiteren Liegenschaft in Fribourg erhalten, wie er am Donnerstagabenbd mitteilte.
Zur Refinanzierung der Käufe und für weitere Investitionen führt der Fonds vom 9. bis 23. November eine Kapitalerhöhung über rund 26 Millionen Franken durch. Die Emission erfolgt im Bezugsverhältnis von 14 zu 1 zu einem Ausgabepreis von 109,85 Franken je neuem Anteil. Die Liberierung ist für den 27. November vorgesehen.
Die erworbene Liegenschaft in St. Gallen umfasst den Angaben zufolge 24 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Das Objekt in Dübendorf verfügt über sechs Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten und bietet Potenzial für eine Erweiterung auf bis zu 14 Wohnungen.
Ein Teil des Emissionserlöses soll zudem in das bestehende Portfolio fliessen. Geplant seien unter anderem energetische Sanierungen sowie der Ersatz von Heizungsanlagen in Liegenschaften in Tann, Belp und Thun.
uh/
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