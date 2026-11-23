Sustainable Green Team stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0.4 Millionen USD, gegenüber 0.6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29.31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch