SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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31.08.2026 18:00:38
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: Was Analysten von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) erwarten
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie abgegeben.
6 Experten stufen die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 105,50 EUR für die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie, was einem Anstieg von 35,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 69,90 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|105,00 EUR
|50,21
|28.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|78,83
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|96,00 EUR
|37,34
|07.08.2026
|Warburg Research
|105,00 EUR
|50,21
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|109,00 EUR
|55,94
|06.08.2026
|UBS AG
|105,50 EUR
|50,93
|06.08.2026
|Warburg Research
|93,00 EUR
|33,05
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
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|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
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|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
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|Warburg Research
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