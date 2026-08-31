SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: Was Analysten von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie abgegeben.

6 Experten stufen die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 105,50 EUR für die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie, was einem Anstieg von 35,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 69,90 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 105,00 EUR 50,21 28.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 78,83 07.08.2026 Deutsche Bank AG 96,00 EUR 37,34 07.08.2026 Warburg Research 105,00 EUR 50,21 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 109,00 EUR 55,94 06.08.2026 UBS AG 105,50 EUR 50,93 06.08.2026 Warburg Research 93,00 EUR 33,05 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch