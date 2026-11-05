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05.11.2026 13:10:00
SUSS MicroTec-Aktie in Rot: Umsatz und Gewinn brechen im dritten Quartal ein
Lieferengpässe und Verzögerungen in der Produktion hinterlassen deutliche Spuren in der Quartalsbilanz des Halbleiterausrüsters.
Umsatz und Gewinn deutlich rückläufig
Der Umsatz sank laut Finanzbericht im Quartal um 19 Prozent auf 97,0 Millionen Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) ging um 58 Prozent auf 7,5 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge betrug 7,7 Prozent gegenüber 17,7 Prozent im Vorjahr. Das EBIT sank auf 4,1 Millionen Euro, die Marge betrug 4,2 Prozent nach 12,2 Prozent. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 1,4 Millionen Euro übrig, verglichen mit 11,0 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie verringerte sich der Gewinn auf 0,07 Euro von 0,57 Euro.
SUSS hält an Jahreszielen fest
SUSS erwartet für 2026 weiterhin einen Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro, eine Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Die schrittweise Verlagerung der Fertigung von Garching nach Zhubei (Taiwan) und Sternenfels beläuft sich auf Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Millionen Euro, wovon etwa 4,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026 anfallen.
Im XETRA-Handel notiert die SUSS MicroTec-Aktie zeitweise 1,82 Prozent tiefer bei 48,42 Euro.Dow Jones
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