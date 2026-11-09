SUSMED,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SUSMED,Inc Registered hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -12.06 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7.170 JPY je Aktie erzielt worden.

SUSMED,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 227.9 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 396.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch