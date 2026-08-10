SUSMED,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SUSMED,Inc Registered hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9.090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 498.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 266.5 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 44.5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 22.710 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -17.770 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SUSMED,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 497.21 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 462.99 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch