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09.11.2026 06:37:00
Sushiro Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sushiro Global stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 38.73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21.48 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 124.91 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116.43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 155.82 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sushiro Global ein Gewinn pro Aktie von 101.36 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 515.33 Milliarden JPY – ein Plus von 19.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sushiro Global 429.57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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