Sushiro Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sushiro Global präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38.69 JPY gegenüber 27.41 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 136.24 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sushiro Global einen Umsatz von 109.34 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch