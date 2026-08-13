SUS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUS äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24.91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10.52 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.06 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.63 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch