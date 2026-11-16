SUS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SUS hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35.42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SUS ein EPS von 27.12 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4.23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.93 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 136.04 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SUS ein Gewinn pro Aktie von 103.34 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16.33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SUS einen Umsatz von 15.02 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch