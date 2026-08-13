Suryavanshi Spinning Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suryavanshi Spinning Mills äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0.37 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Suryavanshi Spinning Mills mit 0.370 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92.90 Prozent auf 21.7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch